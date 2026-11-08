Laubacher 3:2 daheim gegen SG
Überragender Kees rettet Laubach den Sieg gegen Malberg
Nach dieser Szene gab es Elfmeter für die SG Malberg (in Weiß), aber der überragende Laubacher Keeper Manuel Kees (hinten) parie
Nach dieser Szene gab es Elfmeter für die SG Malberg (in Weiß), aber der überragende Laubacher Keeper Manuel Kees (hinten) parierte auch den gegen Malbergs Justin Nagel, der hier von Luca Münnich gefoult wird. Münnich, der ein gutes Spiel machte, musste später noch mit Gelb-Rot vom Platz.
Alfons Benz

Beim SV Laubach können sie durchatmen nach drei Niederlagen in Folge, bei der SG Malberg nicht, denn das 2:3 in Laubach war für die Gäste wiederum die dritte Niederlage hintereinander in der Rheinlandliga. Bestnoten verdiente sich Laubachs Keeper.

Lesezeit 3 Minuten
Trendwende nach Negativserie: Nach zuletzt drei Niederlagen in Folge in der Rheinlandliga und insgesamt 15 Gegentoren haben die Fußballer des SV Laubach den sportlichen Umschwung geschafft. Im Heimspiel gegen die SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen setzten sie sich auf dem Laubacher Rasen mit 3:2 (2:0) durch und stoppten damit den jüngsten Abwärtstrend.
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