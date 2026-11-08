Beim SV Laubach können sie durchatmen nach drei Niederlagen in Folge, bei der SG Malberg nicht, denn das 2:3 in Laubach war für die Gäste wiederum die dritte Niederlage hintereinander in der Rheinlandliga. Bestnoten verdiente sich Laubachs Keeper.
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Trendwende nach Negativserie: Nach zuletzt drei Niederlagen in Folge in der Rheinlandliga und insgesamt 15 Gegentoren haben die Fußballer des SV Laubach den sportlichen Umschwung geschafft. Im Heimspiel gegen die SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen setzten sie sich auf dem Laubacher Rasen mit 3:2 (2:0) durch und stoppten damit den jüngsten Abwärtstrend.