TuS will mit Geschenk für Schenk überm Strich bleiben

Dem TuS Immendorf steht eine der schwersten Aufgabe in der Rheinlandliga ins Haus: Die SG Schneifel ist zu Gast und die hat seit dem 10. August nicht mehr verloren im Verbandsoberhaus. Endet diese Serie auf dem Immendorfer Dörnchen?
Lesezeit 2 Minuten
Der Mittwochabend hat Marvin Schenk ganz gut gefallen. Natürlich hat der Trainer des Fußball-Rheinlandligisten TuS Immendorf darauf geschielt, wie die Konkurrenz im Tabellenkeller ihre Nachholspiele gestaltet. Es lief ganz manierlich für den TuS. Aber Schenk ist auch klar vor dem Heimspiel gegen den Tabellendritten SG Schneifel am Samstag um 15 Uhr: „Wir müssen auf uns gucken, es kann ja trotzdem passieren, dass wir auf einem Abstiegsplatz ...