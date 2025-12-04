Immendorf empfängt Schneifel TuS will mit Geschenk für Schenk überm Strich bleiben Mirko Bernd 04.12.2025, 16:00 Uhr

i Die Rückkehr aufs Dörnchen endete für Immendorf um Marcel Pitsch (in Rot) am 16. November mit einer Niederlage gegen den SV Laubach um Julian Schmitz. Nun steht das zweite Heimspiel auf dem neuen Kunstrasen an, es geht am Samstag um 15 Uhr gegen den Dritten Schneifel. René Weiss

Dem TuS Immendorf steht eine der schwersten Aufgabe in der Rheinlandliga ins Haus: Die SG Schneifel ist zu Gast und die hat seit dem 10. August nicht mehr verloren im Verbandsoberhaus. Endet diese Serie auf dem Immendorfer Dörnchen?

Der Mittwochabend hat Marvin Schenk ganz gut gefallen. Natürlich hat der Trainer des Fußball-Rheinlandligisten TuS Immendorf darauf geschielt, wie die Konkurrenz im Tabellenkeller ihre Nachholspiele gestaltet. Es lief ganz manierlich für den TuS. Aber Schenk ist auch klar vor dem Heimspiel gegen den Tabellendritten SG Schneifel am Samstag um 15 Uhr: „Wir müssen auf uns gucken, es kann ja trotzdem passieren, dass wir auf einem Abstiegsplatz ...







