Der nächste Halt im Abstiegskampf der Rheinlandliga für den TuS Immendorf heißt FC Bitburg. Dem Rheinlandpokal-Halbfinalisten wird viel Qualität zugesprochen, auch vom TuS. Aber: Der Viertletzte will sich nicht verstecken beim Eifel-FCB.
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Der TuS Immendorf hat sich am Mittwoch mit dem ganz wichtigen 3:0 zu Hause gegen die SG 99 Andernach wieder in Stellung gebracht im Abstiegskampf der Fußball-Rheinlandliga und steht zwar als Viertletzter mit 25 Punkten noch auf dem ersten Abstiegsplatz, allerdings nun punktgleich mit der SG Hochwald (0:2 gegen Trier II).