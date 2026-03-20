Immendorf reist zum Eifel-FCB TuS tritt neben „Flughafen“ die Flucht nach vorne an Mirko Bernd 20.03.2026, 18:00 Uhr

i Im Hinspiel hatte Immendorf um Lukas Claus die Lufthoheit gegen den FC Bitburg, das intensive Duell auf dem Arenberger Ausweich-Rasen endete 0:0. Damit könnte der TuS sicher auch im Rückspiel auf dem großen Bitburger Kunstrasen leben. Wolfgang Heil

Der nächste Halt im Abstiegskampf der Rheinlandliga für den TuS Immendorf heißt FC Bitburg. Dem Rheinlandpokal-Halbfinalisten wird viel Qualität zugesprochen, auch vom TuS. Aber: Der Viertletzte will sich nicht verstecken beim Eifel-FCB.

Der TuS Immendorf hat sich am Mittwoch mit dem ganz wichtigen 3:0 zu Hause gegen die SG 99 Andernach wieder in Stellung gebracht im Abstiegskampf der Fußball-Rheinlandliga und steht zwar als Viertletzter mit 25 Punkten noch auf dem ersten Abstiegsplatz, allerdings nun punktgleich mit der SG Hochwald (0:2 gegen Trier II).







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