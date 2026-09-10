Kirchberg spielt in Stadtkyll TuS-Trainer Denguezli findet Frustentladung positiv Mirko Bernd 10.09.2026, 18:00 Uhr

i Jonas Heimer (in Gelb) und der TuS Kirchberg sind gefordert. Kann der Spielmacher vorangehen zum Sart der englischen Woche am Mittwoch bei der SG Schneifel? sjs / Sebastian J. Schwarz. Sebastian J. Schwarz

Der TuS Kirchberg hat nach fünf Spielen erst drei Punkte auf dem Konto in der Rheinlandliga. In der nun anstehenden englischen Woche wollen die Hunsrücker natürlich so viele Punkte wie möglich draufpacken, aber die Gegner sind nicht ohne.

Die drei Spiele in der englischen Woche der Fußball-Rheinlandliga sind für den TuS Kirchberg ganz sicher alles, nur kein Zuckerschlecken – und das nicht nur, weil der TuS nach fünf Partie mit drei Zählern Tabellenvorletzter ist, sondern auch, weil es die Gegner in sich haben.







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