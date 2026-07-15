Testspiel-3:4 in Montabaur TuS Mayen wartet weiter auf ersten Vorbereitungssieg Mirko Bernd 15.07.2026, 11:54 Uhr

i Mayens Trainer Marc Steil (vorne) hat momentan ab und an Grund zum Grübeln - zumindest bei den Ergebnissen in den Testspielen, mit der Leistung seines TuS war er beim 3:4 in Montabaur bis auf die Anfangsphase zufrieden. Jörg Niebergall

Noch hat Aufsteiger TuS Mayen keinen Testspielsieg zu verzeichnen in der Vorbereitung auf die anstehende Runde in der Rheinlandliga. Aber auch das 3:4 gegen den TuS Montabaur macht Coach Marc Steil nicht nervös.

Die Vorbereitung des TuS Mayen auf die Fußball-Rheinlandliga, in die der Traditionsklub diesen Sommer zurückgekehrt ist, ist zumindest von den Ergebnissen her noch keine Offenbarung: Dem 3:3 gegen Ost-Bezirksligist Höhr-Grenzhausen folgte ein 0:2 gegen Ost-Bezirksliga-Aufsteiger Türkiyemspor Ransbach-Baumbach und nun ein 3:4 (1:2) beim TuS Montabaur, der wie die beiden anderen Klubs in der Ost-Bezirksliga beheimatet ist.







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