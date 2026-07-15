Noch hat Aufsteiger TuS Mayen keinen Testspielsieg zu verzeichnen in der Vorbereitung auf die anstehende Runde in der Rheinlandliga. Aber auch das 3:4 gegen den TuS Montabaur macht Coach Marc Steil nicht nervös.
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Die Vorbereitung des TuS Mayen auf die Fußball-Rheinlandliga, in die der Traditionsklub diesen Sommer zurückgekehrt ist, ist zumindest von den Ergebnissen her noch keine Offenbarung: Dem 3:3 gegen Ost-Bezirksligist Höhr-Grenzhausen folgte ein 0:2 gegen Ost-Bezirksliga-Aufsteiger Türkiyemspor Ransbach-Baumbach und nun ein 3:4 (1:2) beim TuS Montabaur, der wie die beiden anderen Klubs in der Ost-Bezirksliga beheimatet ist.