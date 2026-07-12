Schwache zweite Hälfte
TuS Mayen verliert 0:2, bleibt aber optimistisch
Der TuS Mayen (weiße Trikots) hatte vor heimischem Publikum auch mit den hohen Temperaturen zu kämpfen.
Der TuS Mayen (weiße Trikots) hatte vor heimischem Publikum auch mit den hohen Temperaturen zu kämpfen.
Jörg Niebergall

Rheinlandliga-Aufsteiger TuS Mayen kämpft in Testspielen mit Formschwankungen. Gegen Bezirksligist SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach kassierten die Mayener zwei Gegentreffer. Trainer Marc Steil bleibt optimistisch.

Lesezeit 1 Minute
Noch ist der Rheinlandliga-Aufsteiger TuS Mayen nicht in Bestform, dies zeigte sich auch im Testspiel gegen den Bezirksligisten SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach. Mit 0:2 (0:0) ging die Partie aus Sicht der Gastgeber aus Mayen zu Ende.„Solche Ergebnisse bereiten mir natürlich keine Freude“, erklärt TuS-Trainer Marc Steil und fügt hinzu: „Mit der zweiten Hälfte sind wir definitiv nicht zufrieden.
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