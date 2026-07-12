Schwache zweite Hälfte TuS Mayen verliert 0:2, bleibt aber optimistisch Tim Hammer 12.07.2026, 14:34 Uhr

i Der TuS Mayen (weiße Trikots) hatte vor heimischem Publikum auch mit den hohen Temperaturen zu kämpfen. Jörg Niebergall

Rheinlandliga-Aufsteiger TuS Mayen kämpft in Testspielen mit Formschwankungen. Gegen Bezirksligist SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach kassierten die Mayener zwei Gegentreffer. Trainer Marc Steil bleibt optimistisch.

Noch ist der Rheinlandliga-Aufsteiger TuS Mayen nicht in Bestform, dies zeigte sich auch im Testspiel gegen den Bezirksligisten SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach. Mit 0:2 (0:0) ging die Partie aus Sicht der Gastgeber aus Mayen zu Ende.„Solche Ergebnisse bereiten mir natürlich keine Freude“, erklärt TuS-Trainer Marc Steil und fügt hinzu: „Mit der zweiten Hälfte sind wir definitiv nicht zufrieden.







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