Rheinlandliga-Schlusslicht TuS Mayen tritt die Reise zum Tabellenvierten SG Hochwald praktisch ohne etatmäßige Stürmer an. Dafür aber mit seinem neuen Co-Trainer – und dem festen Willen, den Favoriten in Zerf vor Aufgaben zu stellen.
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Der TuS Mayen ist weiter mit Freude dabei, auch wenn die Tabelle der Fußball-Rheinlandliga schon arg auf die Stimmung schlagen kann, wenn sie nach 15 Spielen weiter nur spärliche drei Punkte ausspuckt. Seit dieser Woche bekommt der vorhergehende Satz noch eine doppelte Bedeutung, denn mit Dirk „Freude“ Freudendahl ist auch der neue Co-Trainer eingestiegen, der auf Betreiben des Sportlichen Leiters und Interimstrainer Nikolai Foroutan ...