Mayen verliert 1:4 in Trier TuS knickt im Lauf des Spiels gegen Eintracht-Wucht ein Mirko Bernd 01.11.2026, 19:13 Uhr

i Der TuS Mayen mit Kevin Cabello (in Rot) machte in Trier kein schlechtes Spiel, Moritz Jost und die Eintracht:reserve waren dennoch eine Nummer zu groß beim 1:4 des TuS. Foto © Sebastian J. Schwarz sjs / Sebastian J. Schwarz. Sebastian J. Schwarz

Der TuS Mayen hat sich bei Eintracht Trier II nach Kräften gewehrt, aber am Schluss waren die Kräfte der Regionalliga-Reserve größer. Nach 90 Rheinlandliga-Minuten hieß es 4:1 für den Mitfavoriten gegen das Schlusslicht.

Der TuS Mayen musste unter Interimstrainer Nikolai Foroutan die zweite Niederlage im zweiten Spiel einstecken, allerdings war die keine unerwartete in der Fußball-Rheinlandliga, denn es ging zur Regionalliga-Reserve von Eintracht Trier. Am Ende hieß es 1:4 (1:1) aus Mayener Sicht, der TuS bleibt mit drei Punkten Schlusslicht, die Gastgeber sind Fünfter mit 26 Punkten und fünf Zählern Rückstand auf Spitzenreiter SG 2000 Mülheim-Kärlich.







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