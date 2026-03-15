Erneute Niederlage in der Fremde, dieses Mal war die Reise zum FC Bitburg für den TuS Kirchberg eine ohne zählbaren Ertrag. Das 0:1 verschärft die Lage in der Rheinlandliga für den TuS wieder nach dem überzeugenden 3:0 gegen Andernach davor.
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Die Auswärtsmisere des TuS Kirchberg in der Fußball-Rheinlandliga hält an: Auch im zwölften Spiel auf fremden Platz gab es keinen Sieg. Beim FC Bitburg verloren die Hunsrücker mit 0:1 (0:0), es war die zehnte Niederlage auswärts, zwei Unentschieden stellen die magere Ausbeute bislang dar.