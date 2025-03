Gegen Westerburg am 23. April TuS Kirchberg hat Pause am „Fastnachtsspieltag“ 02.03.2025, 12:19 Uhr

i Symbolfoto Verein/RZ-Grafik/Svenja Wolf

Nach dem 2:1 zum Auftakt beim Top-Team Hochwald hat der Abstiegskandidat Kirchberg an Fastnacht pausieren dürfen, die Partie gegen Westerburg wurde auf den 23. April verlegt. Ab Sonntag geht es für Kirchberg mit einer englischen Woche weiter.

Der „Fastnachtsspieltag“ in der Fußball-Rheinlandliga ging fast komplett über die Bühne. Acht der neun Begegnungen des 21. Spieltags wurde absolviert – fünf am vergangenen Mittwoch vor den närrischen Tagen plus drei am Karnevalssamstag. Nur das Kellerduell TuS Kirchberg gegen SG Westerburg fand nicht statt.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen