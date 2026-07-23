„Programmänderung“ TuS Kirchberg: Cosmos Koblenz statt SG Liebshausen Michael Bongard 23.07.2026, 10:37 Uhr

i Symbolfoto Verein/RZ-Grafik/Svenja Wolf

Der Härtetest des Rheinlandligisten TuS Kirchberg vor dem Pflichtspielauftakt am 2. August steigt nicht gegen Bezirksligist SG Liebshausen, sondern gegen Oberligist Cosmos Koblenz.

Kurzfristige Änderung im Testspielprogramm beim Fußball-Rheinlandligisten TuS Kirchberg: Eigentlich sollte das Team von Selim Denguezli am Samstag auf dem Sportfest in Horn gegen den Bezirksligisten SG Liebshausen/ Mörschbach/Argenthal antreten. Die Partie wurde aber von Liebshausen abgesagt, die SG geht damit ohne Härtetest in das Rheinlandpokal-Spiel am Sonntag, 2.







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