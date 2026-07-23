„Programmänderung“
TuS Kirchberg: Cosmos Koblenz statt SG Liebshausen
Symbolfoto
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Verein/RZ-Grafik/Svenja Wolf

Der Härtetest des Rheinlandligisten TuS Kirchberg vor dem Pflichtspielauftakt am 2. August steigt nicht gegen Bezirksligist SG Liebshausen, sondern gegen Oberligist Cosmos Koblenz.

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Kurzfristige Änderung im Testspielprogramm beim Fußball-Rheinlandligisten TuS Kirchberg: Eigentlich sollte das Team von Selim Denguezli am Samstag auf dem Sportfest in Horn gegen den Bezirksligisten SG Liebshausen/ Mörschbach/Argenthal antreten. Die Partie wurde aber von Liebshausen abgesagt, die SG geht damit ohne Härtetest in das Rheinlandpokal-Spiel am Sonntag, 2.
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