Der Härtetest des Rheinlandligisten TuS Kirchberg vor dem Pflichtspielauftakt am 2. August steigt nicht gegen Bezirksligist SG Liebshausen, sondern gegen Oberligist Cosmos Koblenz.
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Kurzfristige Änderung im Testspielprogramm beim Fußball-Rheinlandligisten TuS Kirchberg: Eigentlich sollte das Team von Selim Denguezli am Samstag auf dem Sportfest in Horn gegen den Bezirksligisten SG Liebshausen/ Mörschbach/Argenthal antreten. Die Partie wurde aber von Liebshausen abgesagt, die SG geht damit ohne Härtetest in das Rheinlandpokal-Spiel am Sonntag, 2.