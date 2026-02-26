Im unteren Drittel der Rheinlandliga sind die Mannschaften am ersten Spieltag nach der Winterpause eng zusammengerückt, was auch am Immendorfer Sieg gegen Linz lag. Der TuS reist nun zur SG Hochwald – und könnte an ihr vorbeiziehen.
Der TuS Immendorf war einer der Gewinner des ersten Spieltags nach der Winterpause in der Fußball-Rheinlandliga. Er musste es auch sein, denn eine Niederlage statt des 2:0 daheim gegen den VfB Linz hätte das Abrutschen auf den drittletzten Tabellenplatz bedeutet.