Nach Startsieg nun in Zerf TuS Immendorf kann die SG Hochwald einkassieren Mirko Bernd 26.02.2026, 18:00 Uhr

i Das Hinspiel gegen Hochwald war ein kämpferisches mit vielen Geschichten: Auf dem Ausweichplatz in Arenberg sah Kilian Metzgeroth im Immendorfer Tor nach 68 Minuten Rot, per anschließendem Elfer verkürzten die Gäste auf 1:2, am Ende gewann der TuS um Kapitän Marvin Weber (rechts) aber mit 4:2. Ein erneuter Sieg im Rückspiel am Samstag würde den TuS an Hochwald vorbeiziehen lassen. René Weiss

Im unteren Drittel der Rheinlandliga sind die Mannschaften am ersten Spieltag nach der Winterpause eng zusammengerückt, was auch am Immendorfer Sieg gegen Linz lag. Der TuS reist nun zur SG Hochwald – und könnte an ihr vorbeiziehen.

Der TuS Immendorf war einer der Gewinner des ersten Spieltags nach der Winterpause in der Fußball-Rheinlandliga. Er musste es auch sein, denn eine Niederlage statt des 2:0 daheim gegen den VfB Linz hätte das Abrutschen auf den drittletzten Tabellenplatz bedeutet.







