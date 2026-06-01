Talente-Trio für Immendorf TuS holt zwei Wirgeser A-Junioren und A-Liga-Torjäger Mirko Bernd 01.06.2026, 14:09 Uhr

i Manuel Escher (hier links im Trikot von Rot-Weiss Koblenz II) stürmt kommende Saison nicht mehr in der A-Klassse gegen Niederwerth, sondern in der Rheinlandliga für den TuS Immendorf. Er geht dann in sein zweites Seniorenjahr, im ersten traf er für die Rot-Weiss-Reserve, die noch um den Bezirksliga-Aufstieg spielt, starke 20 Mal. Wolfgang Heil

Der TuS Immendorf geht im Sommer in seine vierte Rheinlandliga-Saison. Und das unter anderem mit einem Trio, das nun verpflichtet wurde und von dem Trainer Marvin Schenk überzeugt ist. Einer könnte sogar noch A-Jugend spielen, tut das aber nicht.

Bevor sich Fußball-Rheinlandligist TuS Immendorf eine kurze Auszeit mit 25 Personen bei der Mannschaftsfahrt im holländischen Zandvoort gegönnt hat, machten die TuS-Verantwortlichen noch Nägel mit Köpfen bei drei Neuzugängen, die ins Immendorfer „Beuteschema“ passen, denn allesamt sind sie noch jung, einer könnte noch A-Jugend spielen, einer kommt aus der A-Jugend raus und einer hat gerade sein erstes Seniorenjahr hinter sich.







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