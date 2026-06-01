Der TuS Immendorf geht im Sommer in seine vierte Rheinlandliga-Saison. Und das unter anderem mit einem Trio, das nun verpflichtet wurde und von dem Trainer Marvin Schenk überzeugt ist. Einer könnte sogar noch A-Jugend spielen, tut das aber nicht.
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Bevor sich Fußball-Rheinlandligist TuS Immendorf eine kurze Auszeit mit 25 Personen bei der Mannschaftsfahrt im holländischen Zandvoort gegönnt hat, machten die TuS-Verantwortlichen noch Nägel mit Köpfen bei drei Neuzugängen, die ins Immendorfer „Beuteschema“ passen, denn allesamt sind sie noch jung, einer könnte noch A-Jugend spielen, einer kommt aus der A-Jugend raus und einer hat gerade sein erstes Seniorenjahr hinter sich.