Immendorf zu Gast im Hunsrück TuS hat Respekt vor Wittlich-geschädigten Morbachern 26.09.2025, 13:00 Uhr

i Immendorfs Maximilian Fischer (in Rot) war die Woche über erkältet, ist aber laut Coach Marvin Schenk rechtzeitig fit geworden für die Partie in Morbach. Wolfgang Heil

Bei einem Gegner anzutreten, der in der vorherigen Partie 1:7 verloren hat, ist nie leicht. Zumal, wenn er wie die FV Morbach ein etablierter Rheinlandligist ist. Auf den TuS Immendorf erwartet also eine schwere Aufgabe in einer „verrückten“ Liga.

Vier Punkte aus zwei Spielen, zuletzt zwar nur ein 0:0 daheim gegen den FC Bitburg, aber dabei das erste Mal zu Null gespielt in dieser Saison: Fußball-Rheinlandligist TuS Immendorf hat sich vor der Partie am Samstag um 14 Uhr bei der FV Hunsrückhöhe Morbach etwas Ballast von den Schultern gespielt.







