Durch den 3:2-Sieg gegen Eintracht Trier II hat sich der TuS Immendorf auf den dritten Platz der Rheinlandliga vorgearbeitet. Und nun geht es zum Zweiten. Verfolgerduell nennt man das. Oder eben Spitzenspiel.
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13. Spieltag der Fußball-Rheinlandliga – und das Spitzenspiel heißt? Wer nicht direkt auf SG Hochwald Hentern gegen TuS Immendorf gekommen ist bei dieser Frage, dem sei gesagt: Genau so lautet die Top-Begegnung am Samstag um 16.30 Uhr in Zerf. Der Zweite empfängt den Dritten, zwei Punkte trennen beide (23 zu 25 aus Immendorfer Sicht), Spitzenreiter Mülheim-Kärlich (27) ist auch nicht weit weg.