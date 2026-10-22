Immendorfer Top-Spiel in Zerf
TuS: Erkältungswelle eindämmen, Erfolgswelle reiten
Das nächste Aufeinenandetrreffen mit einem Spitzenteam im Blick: Immendorfs Jan Knopp (in Rot) reist nach dem 3:2 daheim gegen E
Das nächste Aufeinenandetrreffen mit einem Spitzenteam im Blick: Immendorfs Jan Knopp (in Rot) reist nach dem 3:2 daheim gegen Eintracht Trier II als Dritter zur Partie beim Zweiten SG Hochwald nach Zerf.
Wolfgang Heil

Durch den 3:2-Sieg gegen Eintracht Trier II hat sich der TuS Immendorf auf den dritten Platz der Rheinlandliga vorgearbeitet. Und nun geht es zum Zweiten. Verfolgerduell nennt man das. Oder eben Spitzenspiel.

Lesezeit 2 Minuten
13. Spieltag der Fußball-Rheinlandliga – und das Spitzenspiel heißt? Wer nicht direkt auf SG Hochwald Hentern gegen TuS Immendorf gekommen ist bei dieser Frage, dem sei gesagt: Genau so lautet die Top-Begegnung am Samstag um 16.30 Uhr in Zerf. Der Zweite empfängt den Dritten, zwei Punkte trennen beide (23 zu 25 aus Immendorfer Sicht), Spitzenreiter Mülheim-Kärlich (27) ist auch nicht weit weg.
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