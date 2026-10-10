Malberg 1:3 gegen Immendorf
TuS dreht Partie in der Nachspielzeit der ersten Hälfte
Malbergs Torjäger Justin Nagel (in Rot, rechts) war bei Immendorf und hier bei Lukas Claus meist in guten Händen, die Gäste gewa
Malbergs Torjäger Justin Nagel (in Rot, rechts) war bei Immendorf und hier bei Lukas Claus meist in guten Händen, die Gäste gewannen in Malberg 3:1.
Manfred Böhmer/balu

Es war ein besonderes Rheinlandliga-Spiel für Malbergs „Co“ Carlos Lang und Immendorfs Trainer Marvin Schenk, weil beide befreundet sind. Auf dem Platz schenkten sich die Teams nichts, die Immendorfer nahmen die drei Punkte mit nach Hause.

Lesezeit 3 Minuten
Die SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen hat nach dem Pokal-Aus im Fußball-Rheinlandpokal (1:8 gegen Oberligist Engers) unter der Woche auch in der Rheinlandliga eine bitte Niederlage einstecken müssen. Gegen den TuS Immendorf mussten sich die Hausherren trotz Führung am Ende mit 1:3 (1:2) geschlagen geben und sind damit im nächsten Heimspiel gegen Mitaufsteiger TuS Mayen unter Zugzwang.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

RheinlandligaSport
Jetzt anmelden!
Newsletter zur Rheinlandliga

Noch mehr Fußball: Spielberichte und weitere Neuigkeiten aus der Rheinlandliga gibt es immer samstags und montags bis 6 Uhr.

Newsletter abonnieren

Top-News aus dem Sport