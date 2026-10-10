Malberg 1:3 gegen Immendorf TuS dreht Partie in der Nachspielzeit der ersten Hälfte Jens Kötting 10.10.2026, 21:26 Uhr

i Malbergs Torjäger Justin Nagel (in Rot, rechts) war bei Immendorf und hier bei Lukas Claus meist in guten Händen, die Gäste gewannen in Malberg 3:1. Manfred Böhmer/balu

Es war ein besonderes Rheinlandliga-Spiel für Malbergs „Co“ Carlos Lang und Immendorfs Trainer Marvin Schenk, weil beide befreundet sind. Auf dem Platz schenkten sich die Teams nichts, die Immendorfer nahmen die drei Punkte mit nach Hause.

Die SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen hat nach dem Pokal-Aus im Fußball-Rheinlandpokal (1:8 gegen Oberligist Engers) unter der Woche auch in der Rheinlandliga eine bitte Niederlage einstecken müssen. Gegen den TuS Immendorf mussten sich die Hausherren trotz Führung am Ende mit 1:3 (1:2) geschlagen geben und sind damit im nächsten Heimspiel gegen Mitaufsteiger TuS Mayen unter Zugzwang.







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