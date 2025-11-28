Immendorf bei Rot-Weiss TuS darf sich als neuntes Team in Wittlich versuchen Mirko Bernd 28.11.2025, 15:00 Uhr

i Im Hinspiel lieferten sich Immendorf (in Rot mit Maximilian Fischer) und Wittlich mit Julian Schmitz zwar auch Zweikämpfe auf Augenhöhe, aber am Ende lag der Ball, den beide hier aus den Augen verloren haben, viermal im Immendorfer Tor und keinmal im Wittlicher. Am Sonntag steht das Rückspiel in Wittlich an. René Weiss

Auf dem Papier sieht die Sachlage nicht gerade gut aus für den TuS Immendorf. Es geht zum heimstärksten Team der Rheinlandliga, zu Rot-Weiss Wittlich. Acht Mannschaften probierten bislang dort ihr Glück. Ohne Erfolg.

Für den TuS Immendorf steht die schwerstmögliche Auswärtsaufgabe in der Fußball-Rheinlandliga an, es geht am Sonntag (15 Uhr) zum Tabellenzweiten Rot-Weiss Wittlich. In der Hinrunde traten diese Reise acht Mannschaften an und fuhren alle mit leeren Händen wieder nach Hause.







Artikel teilen

Artikel teilen