TuS darf sich als neuntes Team in Wittlich versuchen

Auf dem Papier sieht die Sachlage nicht gerade gut aus für den TuS Immendorf. Es geht zum heimstärksten Team der Rheinlandliga, zu Rot-Weiss Wittlich. Acht Mannschaften probierten bislang dort ihr Glück. Ohne Erfolg.
Für den TuS Immendorf steht die schwerstmögliche Auswärtsaufgabe in der Fußball-Rheinlandliga an, es geht am Sonntag (15 Uhr) zum Tabellenzweiten Rot-Weiss Wittlich. In der Hinrunde traten diese Reise acht Mannschaften an und fuhren alle mit leeren Händen wieder nach Hause.