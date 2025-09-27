Bis zur 83. Minute sah es nicht gut aus für die SG 99 Andernach, die gegen die SG Hochwald mit 0:1 zurücklag. Doch dann folgten heiße zehn Minuten mit zwei Toren und einer Ampelkarte – und es folgte Jubel bei den Gastgebern.
Es lief die 80. Minute im Spiel der Rheinlandliga zwischen der SG 99 Andernach und der SG Hochwald, und der Eindruck verfestigte sich, dass sich die Bäckerjungen in heimischen Gefilden schwertun, wenn Duelle gegen unmittelbare Tabellennachbarn anstehen – sportlich wie mental.