Laubach bei Eintracht Trier II Trotz Problemen möchte sich Jakobs etwas ergaunern Mirko Bernd 05.12.2025, 13:00 Uhr

i Im Hinspiel kassierten die Laubacher eine ganz bitterte Niederlage gegen Eintracht Trier II. Beim 1:3 kassierten sie alle Treffer in der Nachspielzeit, zwei davon druch Elfmeter. Soumah Alkaly Morlaye (in Blau-Schwarz) hatten die Laubacher Chris Gerhartz und Stephan Schuwerack (Nummer 2) damals gut im Griff, der Trierer Angreifer traf nicht, mittlerweile hat er schon 18 Tore erzielt. Er wird auch am Sonntag im Rückspiel dabei sein, Gerhartz und Schuwerack werden sich nicht um ihn kümmern können, beide fallen verletzt aus. Alfons Benz

Überwintert der SV Laubach auf einem Abstiegsplatz in der Rheinlandliga? Die Wahrscheinlichkeit ist groß. Trotz der anhaltenden Personalsorgen möchte SVL-Coach Tobias Jakobs aber etwas mitnehmen bei Eintracht Trier II.

Seit Mittwoch steht fest: Die Wahrscheinlichkeit, dass der Fußball-Rheinlandliga SV Laubach auf einem Abstiegsplatz überwintert, ist groß. Geplant war das anders. Aber statt des zweiten Heimsiegs in Folge gab es das 0:3 gegen den VfB Linz. Nun braucht es mindestens ein Remis am Sonntag um 15.







