Rheinlandliga-Hinrunde Trio verpasst keine Minute, Porca jagt seinen Rekord Matthias Schlenger 27.11.2025, 06:00 Uhr

i Während "Ausnahmestürmer" Almir Porca (in Rot) mit Ahrweiler von Anfang an obenauf war und mit 23 Treffern die Torjägerliste der Liga anführt, musste Aufsteiger Arzfeld mit Martin Schmitz am längsten auf einen Sieg warten, erst am elften Spieltag war es soweit beim 2:1 gegen den TuS Kirchberg. Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Die Rheinlandliga-Statistik der Hinrunde fördert viele interessante Dinge zutage: Einen 10:0-Rekordsieg zum Beispiel. Oder einen Torjäger auf der Jagd nach seinem alten Rekord. Und einen Aufsteiger, der noch nie unentschieden spielte.

17 von 34 Spieltagen sind absolviert bei nur drei noch ausstehenden Begegnungen. So gesehen kann Tabellenführer Ahrweiler BC von Rot-Weiss Wittlich (beide bislang 13 Siege) noch als Herbstmeister abgelöst werden. Derweil sind die vier letzten Plätze schon ein Stückchen vom Rest des Feldes distanziert.







Artikel teilen

Artikel teilen