Trio verpasst keine Minute, Porca jagt seinen Rekord

Die Rheinlandliga-Statistik der Hinrunde fördert viele interessante Dinge zutage: Einen 10:0-Rekordsieg zum Beispiel. Oder einen Torjäger auf der Jagd nach seinem alten Rekord. Und einen Aufsteiger, der noch nie unentschieden spielte.
Lesezeit 4 Minuten
17 von 34 Spieltagen sind absolviert bei nur drei noch ausstehenden Begegnungen. So gesehen kann Tabellenführer Ahrweiler BC von Rot-Weiss Wittlich (beide bislang 13 Siege) noch als Herbstmeister abgelöst werden. Derweil sind die vier letzten Plätze schon ein Stückchen vom Rest des Feldes distanziert.