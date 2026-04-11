1:4-Niederlage gegen Schneifel Traumtor von Steinmetz reicht Mülheim-Kärlich nicht Tim Hammer 11.04.2026, 00:23 Uhr

i Unnötige Gegentore: Die Mülheimer um Torschütze Pascal Steinmetz (links, weißes Trikot) und Paul Heuser (zweiter von links) hatten nach der 1:4-Niederlage gegen die SG Schneifel einiges zu besprechen. Jörg Niebergall

Nach der Rheinlandliga-Partie zwischen Mülheim-Kärlich und Schneifel wird vor allem das Traumtor von Pascal Steinmetz lange in Erinnerung bleiben. Das war aber nicht genug, denn am Ende unterlag die SG 2000 trotz Führung deutlich mit 1:4.

Am Ende waren es die Gäste der SG Schneifel, die sich nach dem Topspiel in der Fußball-Rheinlandliga auf dem mit Flutlicht beleuchteten Kunstrasen lautstark feiern durften. Dabei hatte es für die SG 2000 Mülheim-Kärlich bei der 1:4 (1:1)-Niederlage vor eigenem Publikum noch so vielversprechend begonnen.







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