Immendorf in Mülheim-Kärlich Trainer erwarten spannendes „Koblenzer Festungs-Derby“ Mirko Bernd 18.09.2026, 12:30 Uhr

i In der Vorsaison triumphierte der TuS Immendorf (in Rot, von lnks mit Robin Reichert und Jan Buker) zweimal mit 2:1 gegen die SG Mülheim-Kärlich um Tizian Sauer. Jörg Niebergall

Die Trainer erwarten ein spannendes Rheinlandliga-Derby zwischen der SG Mülheim-Kärlich und dem TuS Immendorf. Favorit ist der Tabellenführer, in der Vorsaison siegte allerdings die Elf vom Dörnchen zweimal.

Zum Abschluss der englischen Woche in der Fußball-Rheinlandliga haben die Spielplanmacher noch ein „Koblenzer“ Derby eingepflegt: Die SG 2000 Mülheim-Kärlich begrüßt am Sonntag um 15 Uhr den TuS Immendorf. Die Vorzeichen stehen auf spannend.Mülheim-Kärlich ist Tabellenführer, hat bislang vier Punkte aus der englischen Woche geholt, kassierte nach dem 6:0 gegen den TuS Mayen bei der Spvgg EGC Wirges das erste Gegentor mit dem späten 1:1, ist aber ...







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