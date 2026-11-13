Linz empfängt Zweiten Morbach Torwart Nüsse und Mamuti kehren nach Rotsperren zurück Mirko Bernd 13.11.2026, 17:00 Uhr

i Nach einem Spiel Sperre wegen seiner Roten Karte beim 1:3 gegen Untermosel kehrt Philipp Nüsse am Sonntag zwischen die Pfosten des VfB Linz zurück. Heinz-Werner Lamberz

Herkulesaufgabe für den Rheinlandligisten VfB Linz: Am Sonntag ist der Tabellenzweite FV Morbach auf dem Kaiserberg zu Gast. An der Linzer Ausgangssituation ändert das jedoch nichts: Der VfB braucht Punkte im Abstiegskampf – unabhängig vom Gegner.

Der VfB Linz tritt in der Rheinlandliga auf der Stelle. Das tut der kommende Gegner FV Morbach auch, nur an anderer Stelle. Denn während die Linzer mit neun Punkten weiter Drittletzter sind und auf einem Abstiegsplatz stehen, ist die Fußballvereinigung aus dem Hunsrück erster Verfolger des Spitzenreiters SG 2000 Mülheim-Kärlich, nur zwei Punkte trennen den Zweiten vom Ersten.







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