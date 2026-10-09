Mülheim-Kärlich in Lampaden Tim Thielen fehlt ausgerechnet gegen „seine“ Hochwälder Mirko Bernd 09.10.2026, 08:13 Uhr

i Tim Thielen (in Weiß) wird der SG Mülheim-Kärlich ausgerechnet bei seinem ehemaligen Klub SG Hochwald fehlen, er sah beim 2:1-Sieg gegen Eintracht Trier II um Jamal Abdulrafiu, Soumah Alkaly Morlaye und Finn Gromzick schon nach 31 Minuten die Ampelkarte. Jörg Niebergall

Bei Rheinlandliga-Spitzenreiter SG 2000 Mülheim-Kärlich geben sich die starken Verfolger die Klinke in die Hand: Nach dem 2:1 gegen Eintracht Trier II geht es jetzt zur SG Hochwald Hentern. Für einen ist sein Fehlen dort besonders bitter.

Auf Spitzenspiel folgt Spitzenspiel: Fußball-Rheinlandliga-Tabellenführer SG 2000 Mülheim-Kärlich reist nach dem 2:1 zu Hause gegen Eintracht Trier II, das man durch den Sieg von Platz zwei auf drei verwies, zum neuen Zweiten SG Hochwald Hentern. Gespielt wird am Sonntag um 15 Uhr auf dem Rasen in Lampaden.







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