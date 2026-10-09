Bei Rheinlandliga-Spitzenreiter SG 2000 Mülheim-Kärlich geben sich die starken Verfolger die Klinke in die Hand: Nach dem 2:1 gegen Eintracht Trier II geht es jetzt zur SG Hochwald Hentern. Für einen ist sein Fehlen dort besonders bitter.
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Auf Spitzenspiel folgt Spitzenspiel: Fußball-Rheinlandliga-Tabellenführer SG 2000 Mülheim-Kärlich reist nach dem 2:1 zu Hause gegen Eintracht Trier II, das man durch den Sieg von Platz zwei auf drei verwies, zum neuen Zweiten SG Hochwald Hentern. Gespielt wird am Sonntag um 15 Uhr auf dem Rasen in Lampaden.