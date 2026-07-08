SG 06 Betzdorf findet Trainer Thomas Schäfer will die „Chance Rheinlandliga“ nutzen Moritz Hannappel 08.07.2026, 08:10 Uhr

i Thomas Schäfer, bis Mai noch Trainer bei Bezirksligist SG Hundsangen, hob nach mehreren Tagen Bedenkzeit und vielen Gesprächen letztlich den Daumen. Er wird der neue Trainer von Rheinlandligaaufsteiger SG 06 Betzdorf. Andreas Hergenhahn

Der Nachfolger des überraschend zurückgetretenen Enis Caglayan ist gefunden: Thomas Schäfer, bis Mai noch Trainer bei Bezirksligist SG Hundsangen, führt die SG 06 Betzdorf in der Rheinlandliga an. Eine Liga, auf die er schon länger geschielt hatte.

Fast genau ein Monat ist vergangenen, nachdem Enis Caglayan seinen überraschenden Rückzug von der eigentlichen Verlängerung als Cheftrainer des Rheinlandligaaufsteigers SG 06 Betzdorf verkündet hatte. „Wir überlegen gerade sehr gut, ob und wie wir die Rolle nachbesetzen wollen.







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