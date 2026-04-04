Hubschrauber muss kommen Thaqi-Zusammenprall überschattet Ahrweilers 2:1-Sieg Stefan Kieffer 04.04.2026, 23:12 Uhr

i Ahrweilers Luca Marc (in Rot) erzielte das 2:0 gegen Mülheim-Körich um Paul Heuser, am Ende hieß es nach einer langen Unterbrechung 2:1 für den ABC. Luca Marx Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Dass der Ahrweiler BC gegen die SG Mülheim-Kärlich wieder ein Spitzenspiel in der Rheinlandliga für sich entscheiden konnte, dass der ABC nun sieben Punkte Vorsprung auf Platz zwei hat – all’ das war nach einem schweren Zusammenprall zweitrangig.

Manchmal gibt es auch für Fußballer wichtigere Dinge als Tore, Ecken und Paraden. Keiner beim Fußball-Rheinlandliga-Spitzenreiter Ahrweiler BC wollte sich so richtig freuen über den 2:1 (1:0)-Heimsieg gegen die SG 2000 Mülheim-Kärlich, mit dem die Gastgeber ihren Vorsprung auf die Titelkonkurrenten auf sieben beziehungsweise acht Punkte ausbauten.







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