Hubschrauber muss kommen
Thaqi-Zusammenprall überschattet Ahrweilers 2:1-Sieg
Ahrweilers Luca Marc (in Rot) erzielte das 2:0 gegen Mülheim-Körich um Paul Heuser, am Ende hieß es nach einer langen Unterbrech
Ahrweilers Luca Marc (in Rot) erzielte das 2:0 gegen Mülheim-Körich um Paul Heuser, am Ende hieß es nach einer langen Unterbrechung 2:1 für den ABC. Luca Marx
Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Dass der Ahrweiler BC gegen die SG Mülheim-Kärlich wieder ein Spitzenspiel in der Rheinlandliga für sich entscheiden konnte, dass der ABC nun sieben Punkte Vorsprung auf Platz zwei hat – all’ das war nach einem schweren Zusammenprall zweitrangig.

Lesezeit 4 Minuten
Manchmal gibt es auch für Fußballer wichtigere Dinge als Tore, Ecken und Paraden. Keiner beim Fußball-Rheinlandliga-Spitzenreiter Ahrweiler BC wollte sich so richtig freuen über den 2:1 (1:0)-Heimsieg gegen die SG 2000 Mülheim-Kärlich, mit dem die Gastgeber ihren Vorsprung auf die Titelkonkurrenten auf sieben beziehungsweise acht Punkte ausbauten.

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