Aufsteiger gewinnt 2:1 in Linz
Tarforster Joker beschert Trainer-Neuling Top-Start
Kein Tor: Trier-Tarforts Dustin Knürr (rechts) vergab hier eine Chance zum 2:1 für den Aufsteiger, die Linzer Armin Siljkovic un
Kein Tor: Trier-Tarforts Dustin Knürr (rechts) vergab hier eine Chance zum 2:1 für den Aufsteiger, die Linzer Armin Siljkovic und Torwart Tyron Wielpütz vereitelten sie gemeinsam.
Heinz-Werner Lamberz

Das hatten die Linzer so nicht erwartet: Aufsteiger FSV Trier-Tarforst kaufte dem VfB zum Rheinlandliga-Start gerade in der ersten Hälfte den Schneid ab und bescherte seinem neuen Trainer einen späten, aber verdienten 2:1-Sieg.

Lesezeit 3 Minuten
Den Saisonauftakt des VfB Linz in der Fußball-Rheinlandliga im eigenen Stadion hatte sich nicht nur Trainer Thomas Schuster anders vorgestellt. Gegen den (Wieder-)Aufsteiger FSV Trier-Tarforst verlor seine Mannschaft mit 1:2 (0:0) und bereitete ihrem Anhang eine herbe Enttäuschung.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

RheinlandligaSport
Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison
Jetzt anmelden!
Newsletter zur Rheinlandliga

Noch mehr Fußball: Spielberichte und weitere Neuigkeiten aus der Rheinlandliga gibt es immer samstags und montags bis 6 Uhr.

Newsletter abonnieren

Top-News aus dem Sport