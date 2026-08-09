Aufsteiger gewinnt 2:1 in Linz Tarforster Joker beschert Trainer-Neuling Top-Start Stefan Kieffer 09.08.2026, 20:11 Uhr

i Kein Tor: Trier-Tarforts Dustin Knürr (rechts) vergab hier eine Chance zum 2:1 für den Aufsteiger, die Linzer Armin Siljkovic und Torwart Tyron Wielpütz vereitelten sie gemeinsam. Heinz-Werner Lamberz

Das hatten die Linzer so nicht erwartet: Aufsteiger FSV Trier-Tarforst kaufte dem VfB zum Rheinlandliga-Start gerade in der ersten Hälfte den Schneid ab und bescherte seinem neuen Trainer einen späten, aber verdienten 2:1-Sieg.

Den Saisonauftakt des VfB Linz in der Fußball-Rheinlandliga im eigenen Stadion hatte sich nicht nur Trainer Thomas Schuster anders vorgestellt. Gegen den (Wieder-)Aufsteiger FSV Trier-Tarforst verlor seine Mannschaft mit 1:2 (0:0) und bereitete ihrem Anhang eine herbe Enttäuschung.







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