Das hatten die Linzer so nicht erwartet: Aufsteiger FSV Trier-Tarforst kaufte dem VfB zum Rheinlandliga-Start gerade in der ersten Hälfte den Schneid ab und bescherte seinem neuen Trainer einen späten, aber verdienten 2:1-Sieg.
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Den Saisonauftakt des VfB Linz in der Fußball-Rheinlandliga im eigenen Stadion hatte sich nicht nur Trainer Thomas Schuster anders vorgestellt. Gegen den (Wieder-)Aufsteiger FSV Trier-Tarforst verlor seine Mannschaft mit 1:2 (0:0) und bereitete ihrem Anhang eine herbe Enttäuschung.