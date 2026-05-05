Rheinlandliga 2026/2027 Tarforst ist wieder da, fünf Aufsteiger könnten folgen Mirko Bernd 05.05.2026, 06:30 Uhr

i Der erste Rheinlandliga-Aufsteiger steht fest: Es ist der FSV Trier-Tarforst, der nach dem Abstieg in der Vorsaison den direkten Wiederaufstieg ins Verbandsoberhaus schaffte. Mit dem 2:0 über den ehemaligen Rheinlandligisten SG Ellscheid machte der FSV um Trainer Patrick Zöllner (schwarzes Shirt) die Meisterschaft perfekt. Zöllner wird übrigens nicht weitermachen. Sein Nachfolger wird der ehemalige Eisbachtaler Moritz Hannappel (hintere Reihe, rechts). Andre Mergener

Mit dem FSV Trier-Tarforst hat die Rheinlandliga ihren ersten Neuzugang für kommende Saison zu vermelden, der Absteiger kehrt als Meister der Bezirksliga West direkt wieder ins Verbandsoberhaus zurück. Bis zu fünf Aufsteiger könnten ihm folgen.

Der erste Rheinlandliga-Aufsteiger steht fest: Es ist der FSV Trier-Tarforst, der nach dem Abstieg in der Vorsaison den direkten Wiederaufstieg aus der Fußball-Bezirksliga West ins Verbandsoberhaus sehr souverän schaffte. Mit dem zwar anfangs etwas zittrigen 2:0 über den ehemaligen Rheinlandligisten SG Ellscheid war die Rückkehr perfekt für die Tarforster, die den 25.







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