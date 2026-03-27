Kirchberg hat 24 Punkte zu Hause geholt in dieser Rheinlandliga-Saison. Daheim gegen Wirges sollten drei dazukommen, wenn es nicht noch enger werden soll im Abstiegskampf. Doch die Gäste sind auf Wiedergutmachung aus, ein 1:6 ist daran schuld.
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Der Respekt bei beiden Trainern ist da. Vor allem das Fußballerische wird gelobt, sowohl von Kirchbergs Selim Denguezli als auch von Sven Baldus, Coach der Spvgg EGC Wirges. Aber zumindest beim TuS Kirchberg sind am Sonntag ab 15.30 Uhr auch andere Attribute gefordert, denn eine Niederlage können sich die Hunsrücker im Abstiegskampf nicht erlauben, der viertletzte Rang (TuS Immendorf) ist nur zwei Zähler entfernt.