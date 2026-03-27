Kirchberg hat Wirges zu Gast Tabellarischer Druck trifft auf hausgemachten Druck Mirko Bernd 27.03.2026, 07:32 Uhr

i Im Hinspiel in Wirges mussten die Kirchberg um Kevin Engelmann (in Gelb) den Wirgesern um Marcel Ring oft nachlaufen, die Westerwälder siegten mit 5:0. Am Sonntag steht das Rückspiel an - und da steht der TuS unter Druck. Engelmann wird nicht dabei sein, er fehlt krank, Ring dagegen ist dabei. Horst Wengenroth. Photo: (c) Horst Wengenroth 2025

Kirchberg hat 24 Punkte zu Hause geholt in dieser Rheinlandliga-Saison. Daheim gegen Wirges sollten drei dazukommen, wenn es nicht noch enger werden soll im Abstiegskampf. Doch die Gäste sind auf Wiedergutmachung aus, ein 1:6 ist daran schuld.

Der Respekt bei beiden Trainern ist da. Vor allem das Fußballerische wird gelobt, sowohl von Kirchbergs Selim Denguezli als auch von Sven Baldus, Coach der Spvgg EGC Wirges. Aber zumindest beim TuS Kirchberg sind am Sonntag ab 15.30 Uhr auch andere Attribute gefordert, denn eine Niederlage können sich die Hunsrücker im Abstiegskampf nicht erlauben, der viertletzte Rang (TuS Immendorf) ist nur zwei Zähler entfernt.







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