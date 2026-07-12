Dreierpack von Dötsch SVU gewinnt 5:2 gegen Reserve von Rot-Weiss Koblenz 12.07.2026, 14:52 Uhr

i Der SV Untermosel um Stefan Ramaj (rotes Trikot, hier im Spiel gegen Neuwied aus der vergangen Saison) bereitet sich intensiv auf die kommende Rheinlandliga-Saison vor. René Weiss

Fußball-Rheinlandliga: Der SV Untermosel setzt sich mit einem 5:2-Sieg bei Rot-Weiss Koblenz I II durch. Dreifach-Torschütze Carsten Dötsch glänzt.

Positiver Test für den SV Untermosel auf dem Kunstrasen auf dem Oberwerth bei der Reserve von Rot-Weiss Koblenz. Der Aufsteiger zur Fußball-Rheinlandliga konnte nach dem 5:2 (1:0) eine entspannte Rückreise nach Kobern-Gondorf antreten.Carsten Dötsch zeigte sich besonders treffsicher und steuerte ganze drei Treffer zum Sieg bei.







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