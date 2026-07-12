SVU gewinnt 5:2 gegen Reserve von Rot-Weiss Koblenz
Fußball-Rheinlandliga: Der SV Untermosel setzt sich mit einem 5:2-Sieg bei Rot-Weiss Koblenz I II durch. Dreifach-Torschütze Carsten Dötsch glänzt.
Lesezeit 1 Minute
Positiver Test für den SV Untermosel auf dem Kunstrasen auf dem Oberwerth bei der Reserve von Rot-Weiss Koblenz. Der Aufsteiger zur Fußball-Rheinlandliga konnte nach dem 5:2 (1:0) eine entspannte Rückreise nach Kobern-Gondorf antreten.Carsten Dötsch zeigte sich besonders treffsicher und steuerte ganze drei Treffer zum Sieg bei.