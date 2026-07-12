Dreierpack von Dötsch
SVU gewinnt 5:2 gegen Reserve von Rot-Weiss Koblenz
Der SV Untermosel um Stefan Ramaj (rotes Trikot, hier im Spiel gegen Neuwied aus der vergangen Saison) bereitet sich intensiv au
Der SV Untermosel um Stefan Ramaj (rotes Trikot, hier im Spiel gegen Neuwied aus der vergangen Saison) bereitet sich intensiv auf die kommende Rheinlandliga-Saison vor.
René Weiss

Fußball-Rheinlandliga: Der SV Untermosel setzt sich mit einem 5:2-Sieg bei Rot-Weiss Koblenz I II durch. Dreifach-Torschütze Carsten Dötsch glänzt. 

Lesezeit 1 Minute
Positiver Test für den SV Untermosel auf dem Kunstrasen auf dem Oberwerth bei der Reserve von Rot-Weiss Koblenz. Der Aufsteiger zur Fußball-Rheinlandliga konnte nach dem 5:2 (1:0) eine entspannte Rückreise nach Kobern-Gondorf antreten.Carsten Dötsch zeigte sich besonders treffsicher und steuerte ganze drei Treffer zum Sieg bei.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

RheinlandligaSport
Jetzt anmelden!
Newsletter zur Rheinlandliga

Noch mehr Fußball: Spielberichte und weitere Neuigkeiten aus der Rheinlandliga gibt es immer samstags und montags bis 6 Uhr.

Newsletter abonnieren