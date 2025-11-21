Laubach hat Linz im Blick SVL kann bis auf einen Punkt an den VfB heranrücken 21.11.2025, 13:00 Uhr

i Laubachs Christoph Gerhartz (in Blau) hielt mit seinen Teamkollegen in Immendorf mit Jannis Jochem die Null und durfte spät über den 1:0-Siegtreffer von René Hanke jubeln. Am Sonntag geht es für Laubach um 15 Uhr gegen den VfB Linz. René Weiss

Es ist eine sehr interessante Partie: Der SV Laubach hat in der Rheinlandliga den VfB Linz zu Gast und könnte bis auf einen Punkt heranrücken. Die Umkehrrechnung gilt aber ebenso, beide könnten nach 90 Minuten auch sieben Zähler trennen.

Tobias Jakobs und Thomas Schuster haben vor sechs Jahre mal zusammen einen Trainerlehrgang besucht. Jakobs war damals beim Oberligisten FC Karbach, Schuster beim A-Ligisten SV Roßbach. Nun treffen sie sich wie in der Vorsaison wieder als Trainer ihrer Rheinlandliga-Teams, dem SV Laubach und dem VfB Linz.







