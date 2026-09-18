Lange Fahrt nach Stadtkyll SV Untermosel hat keine Lust auf zweite Gegentor-Tour Mirko Bernd 18.09.2026, 06:41 Uhr

i Untermosel Stefan Ramaj (in Rot-Weiß) kam in den ersten beiden Spielen der englischen Woche jeweils von der Bank. Am Samstag geht’s für den Routinier mit dem SVU zur SG Schneifel nach Stadtkyll. Jörg Niebergall

Eineinhalb Stunden statt zweieinhalb: Für den Neuling SV Untermosel Kobern-Gondorf sind sie langen Fahrten in der Rheinlandliga Neuland. Die zweite dieser Touren soll aber anders enden als die erste.

Für Aufsteiger SV Untermosel Kobern-Gondorf hält das Ende der englischen Woche in der Fußball-Rheinlandliga noch eine schnuckelige Auswärtsreise parat: Es geht zur SG Schneifel nach Stadtkyll, Anstoß ist am Samstag um 18 Uhr. Die erste längere Busreise dieser Saison ist dem Team des Trainergespanns Tobias Wirtz und Stefan Ostkamp in keiner guten Erinnerung geblieben.







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