Der SV Mendig und der SV Laubach haben sich dreieinhalb Wochen vor dem Start in der Rheinlandliga in einem ligainternen Testspiel mit 1:1 getrennt.

Testspiele gegen direkte Ligakonkurrenten sind im Amateurfußball eher die Seltenheit und doch können sie mehr als bei manch anderem Freundschaftsspiel den aktuellen Leistungsstand der eigenen Mannschaft aufzeigen. Rheinlandliga-Aufsteiger SV Eintracht Mendig und der Vorjahressechste SV Laubach nutzten die Gelegenheit und prüften ihre aktuelle Form mit einem Test gegen den jeweils zukünftigen Kontrahenten (erstes Ligaduell am 17. September in Mendig). Nach intensiven 90 Minuten trennten sich die Teams an der Mendiger Brauerstraße mit einem 1:1 (0:1).

Für Eintracht-Coach Damir Mrkalj war es sehr aufschlussreich: „Das war ein wirklich guter Test gegen einen Gegner, der uns vieles aufgezeigt hat, was meine Mannschaft in der Rheinlandliga erwarten wird.“ Auch Laubachs Trainer Tobias Jakobs meinte: „Ich konnte viele wichtige Erkenntnisse gewinnen. Mendig hat eine gestandene erste Elf.“

Zerwas egalisiert die Führung von Conrad

In einem Duell auf Augenhöhe verbuchten die Gäste aus Laubach in den ersten 45 Minuten die etwas größeren Spielanteile. Bereits in Minute zehn gingen die Vordereifeler nach einer Ecke von Lars Oster durch den am zweiten Pfosten sträflich alleingelassenen Ole Conrad in Führung. „Wir hatten zu Beginn zu viel Respekt vor der Präsenz und dem hohen Anlaufen des Gegners. Nach dem Seitenwechsel haben wir mutiger agiert und uns dafür belohnt“, urteilte Mrkalj. Leonard Zerwas egalisierte nach schöner Vorarbeit über Matthias Wengenroth und Tim Montermann (61.), ehe Nikolas Groß mit einem Kopfball an die Latte (66.) den Siegtreffer verpasste. „Am Ende war Mendig dem Sieg näher“, meinte auch Jakobs.

„Wir sind voll im Soll, allerdings sind mir die vielen urlaubsbedingten Ausfälle ein Dorn im Auge. Hinzu kommt, dass wir in Person von Max Bernards (Bänderriss), Carsten Thelen (Muskelfaserriss) und Kodai Stalph (Knie) bereits einige Verletzte zu beklagen haben“, lässt Mrkalj durchblicken. Der Saisonstart erfolgt für seine Eintracht am 10. August mit dem Heimspiel gegen Schneifel Stadtkyll. Am Samstag (16 Uhr) testet Mendig gegen den Mitte-Bezirksligisten Anadolu Koblenz an der Brauerstraße. Laubach testet am Sonntag (14 Uhr) auf dem Sportfest in Düngenheim gegen den West-Bezirksligisten FSV Salmrohr. Für die Jakobs-Elf steht am 9. August der erste Spieltag in Hentern bei der SG Hochwald an.