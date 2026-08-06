SV Laubach gegen TuS Mayen: Damit kann man mal loslegen in der Rheinlandliga. Am Freitagabend steht zum Start direkt das Eifel-Derby an. Es ist ein Duell mit vielen Gemeinsamkeiten, aber auch Unterschieden.
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Das Eröffnungsspiel der Fußball-Rheinlandliga dürfte vor einer sehr stattlichen Kulisse über die Bühne gehen, denn der Spielplan hat der Eifel ein Derby beschert: Am Freitagabend hat der SV Laubach den Aufsteiger TuS Mayen zu Gast, Anstoß ist um 19.30 Uhr im Spiel der vielen Querverbindungen und der mittlerweile verschobenen Kräfteverhältnisse.