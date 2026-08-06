Kommen mehr Fans als 2024? SV Laubach und TuS Mayen eröffnen Rheinlandliga-Saison Mirko Bernd 06.08.2026, 06:33 Uhr

i 511 Zuschauer kamen Ende März 2024 beim letzten Liga-Treffen zwischen der SG Vordereifel Laubach und dem TuS Mayen nach Laubach, sie sahen in der Bezirksliga Mitte ein 2:1 der Gastgeber, die am Ende der Saison in die Rheinlandliga aufstiegen. Dort ist nun auch der TuS wieder - und am Freitagabend im Eröffnungsspiel des Verbandsoberhauses zu Gast. Alfons Benz

SV Laubach gegen TuS Mayen: Damit kann man mal loslegen in der Rheinlandliga. Am Freitagabend steht zum Start direkt das Eifel-Derby an. Es ist ein Duell mit vielen Gemeinsamkeiten, aber auch Unterschieden.

Das Eröffnungsspiel der Fußball-Rheinlandliga dürfte vor einer sehr stattlichen Kulisse über die Bühne gehen, denn der Spielplan hat der Eifel ein Derby beschert: Am Freitagabend hat der SV Laubach den Aufsteiger TuS Mayen zu Gast, Anstoß ist um 19.30 Uhr im Spiel der vielen Querverbindungen und der mittlerweile verschobenen Kräfteverhältnisse.







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