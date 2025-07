Fußball-Rheinlandligist SV Laubach hat das Testspiel in Oberfell bei der SG Mosel Löf (A Staffel 6) mit 5:0 (2:0) gewonnen. Norbert Loch, Daniel Kossmann, Lucas Christof, Marco Krenn und ein Löfer per Eigentor trafen für die Vordereifeler, die ihren Härtetest vor dem Rheinlandliga-Auftakt am 9. August bei Hochwald Hentern am kommenden Samstag (14 Uhr) beim Ligarivalen Rot-Weiss Wittlich (beide haben ein Freilos in der ersten Runde des Rheinlandpokals erwischt) bestreiten.

Laubachs Trainer Tobias Jakobs sagte nach dem einzigen Test in der Vorbereitung gegen einen Kreisligisten auf dem engen, aber schönen Rasenplatz in Oberfell: „Das waren Top-Bedingungen, der Rasen super. Im Spiel hat man den Zwei-Klassen-Unterschied deutlich gesehen. Das war Einbahnenstraßenfußball, wir haben offensiv gute Lösungen gefunden und sind in keinen einzigen Konter gelaufen.“ Jakobs setzte 19 Spieler ein (der ein oder andere fehlte verhindert) und darf momentan keine Verletzte beklagen.