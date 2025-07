Der SV Eintracht Mendig ist nach zweijähriger Abstinenz zurück im Verbandsoberhaus. Verspielte man in der Saison 2023/24, trotz Herbstmeisterschaft, aufgrund einer desolaten Rückrunde noch den direkten Wiederaufstieg, sicherten sich die Vulkanstädter im vergangenen Jahr mit beeindruckender Konstanz die Rückkehr in die Rheinlandliga. Trainer Damir Mrkalj hat mit seinem spielenden Co-Trainer Kodai Stalph ein perfekt ausbalanciertes Team aus jungen talentierten Spielern und erfahrenen Routiniers geformt, welches mit am Ende elf Punkten Vorsprung auf Tabellenplatz zwei über jeden Zweifel erhaben war.

Ex-Kapitän Milan Rawert tritt kürzer

Neben der zweitbesten Offensive führte die Mendiger Eintracht aber jede andere Statistik an. So stellte man nicht nur die beste Hin- und Rückrundenmannschaft, sondern auch das beste Heim- und Auswärtsteam sowie die beste Defensive (23 Gegentore in 30 Spielen) der Liga. Mrkalj ist sich aber im Klaren, dass in der Rheinlandliga ein ganz anderer Wind wehen wird. Deshalb verwundert es auch nicht, dass sich der Meisterkader doch deutlich vom aktuellen Kader unterscheidet. Sieben Abgängen stehen acht Neuzugänge gegenüber. Der wohl schwerwiegendste Verlust dürfte der vom ehemaligen Kapitän und langjährigen Stammspieler Milan Rawert sein, der von wiederkehrenden Verletzungen geplagt fortan kürzertreten möchte. Er hat sich ebenso wie Johannes Limbach und Lars Assenmacher der zweiten Mannschaft angeschlossen.

Duo kommt vom FC Cosmos Koblenz

Bei den Neuzugängen haben die Verantwortlichen nicht nur in die Kaderbreite investiert, sondern auch einige Akteure an die Brauerstraße lotsen können, die in der Rheinlandliga direkt weiterhelfen werden, allen voran Matthias Wengenroth (SG Westerburg) sowie Dama Kanoute und Marko Bosic (FC Cosmos Koblenz). Ansonsten setzt man bei der Eintracht weiter auf talentierte junge Spieler wie Teodor Slavov (Ahrweiler BC II), Jonas Hemgesberg (SG Maifeld-Elztal), Adrian Medic (SG 2000 Mülheim-Kärlich (U19), Max Bernards (SG Heimersheim) und Nico Fogolin (TuS Koblenz U19).

Frühe Duelle gegen die Mitaufsteiger

Für Mrkalj ist es mit gerade einmal 34 Jahren die Premiere als Trainer im Verbandsoberhaus, die akribische Arbeitsweise und die eigenen Erfahrungen als Spieler in Rheinland- und Oberliga, sollten aber genügend Gründe liefern, dass er mit seinem Team den kommenden Aufgaben gewachsen ist. Zum Auftakt empfangen die Mendiger die SG Schneifel auf dem heimischen Geläuf, ehe im Anschluss gleich drei Duelle gegen die Mitaufsteiger Spvgg. EGC Wirges, FV Rheingold Rübenach und SG Arzfeld auf dem Programm stehen. Ein guter Start mit ordentlicher Punkteausbeute aus eben jenen Partien gegen die direkte Konkurrenz könnte und sollte im besten Falle den Grundstein für das Erreichen des übergeordneten Ziels des Klassenerhaltes legen.

SV Eintracht Mendig

Zugänge: Nico Fogolin (TuS Koblenz), Dama Kanoute, Marko Bosic (beide Cosmos Koblenz), Teodor Slavov (Ahrweiler BC), Adrian Medic (SG 2000 Mülheim-Kärlich), Jonas Hemgesberg (SG Maifeld-Elztal), Max Bernads (SG Heimersheim), Matthias Wengenroth (TuS Westerburg), Joel Maas (eigene Jugend).

Abgänge: Jamil Mohamed (FC Plaidt), Julian Gross, Lukas Binder (beide SC Kempenich), Enis Pronaj (SV Masburg), Johannes Limbach, Lars Assenmacher, Milan Rawert (alle 2. Mannschaft), Jacob Groß (pausiert).

Kader, Tor: Robin Rohr, Nico Fogolin, Noah Schmitt.

Abwehr: Michael Koch, Pascal Zimmer, Kodai Stalph, Alexej Eberhardt, Adrian Medic, Marko Bosic, Nikolas Groß, Florian Birnstock.

Mittelfeld: Carsten Thelen, Niklas Heinemann, Matthias Wengenroth, Leonard Zerwas, Tim Montermann, Teodor Slavov, Joel Maas, Dama Kanoute, Daniel Ley, Max Bernads.

Angriff: Brice Braquin Mitel, Meris Ramic, Jonas Hemgesberg, Damir Mrkalj.

Trainer: Damir Mrkalj.

Saisonziel: Klassenerhalt.

Favoriten: Ahrweiler, Wittlich, Mülheim-Kärlich, Andernach.