ABC-Kapitän Ebersbach geht Susa findet Abgang nach mündlicher Zusage traurig Mirko Bernd 05.06.2026, 11:44 Uhr

i René Ebersbach (in Rot, im Zweikampf mit dem Wirgeser Lasse Bieg) war bei Ahrweiler erst stellvertretender Kapitän und dann Spielführer, nachdem Markus Pazurek den Spielertrainerposten in der Winterpause übernommen hatte. Jetzt verlässt er den Oberliga-Aufsteiger ABC überraschend doch noch und wechselt zurück zum SC Rheinbach. Andreas Hergenhahn

Dass der Ahrweiler BC, souveräner Rheinlandliga-Meister und Oberliga-Aufsteiger, vor einem Umbruch steht, ist schon länger klar. Ein Dutzend Neue wurden bereits verpflichtet, aber nun wechselt doch noch einer, der mit in die neue Klasse gehen sollte.

Jetzt geht auch noch der Kapitän von Bord, dessen Zusage der Fußball-Oberliga-Aufsteiger Ahrweiler BC ursprünglich als eine der wenigen eines absoluten Stammspielers hatte auf der Habenseite verbuchen können. René Ebersbach, der zur Winterpause die Binde von Markus Pazurek (löste Mike Wunderlich ab und führte den ABC als Spielertrainer mit seinem „Co“ Max Fichtl zum Titel) übernommen hatte, wechselt zum SC Rheinbach.







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