Der zuletzt arg gebeutelte TuS Immendorf geht als klarer Außenseiter in die Partie gegen den FC Cosmos - doch das war vor dem Hinspiel auch so, als man 2:1 gewann. Bei den „Cosmonauten“ orientiert sich der Kapitän künftig neu.

Wohl selten waren die Rollen vor einem Spiel der Fußball-Rheinlandliga so klar verteilt – obwohl es dieselbe Spielklasse ist. Wenn der TuS Immendorf am Sonntag (15 Uhr) den FC Cosmos Koblenz erwartet, trifft die Umschreibung von Begrifflichkeiten wie „Außenseiter“ und „Favorit“ nur unzureichend zu. Während die Immendorfer seit der Winterpause nur einen Sieg verbuchen konnten und vor Wochenfrist mit 1:7 beim Ahrweiler BC unter die Räder kamen, eilen die „Cosmonauten“ im Frühjahr von Sieg zu Sieg, die Elf von Trainer Yusuf Emre Kasal hat 2025 alle sechs Partien gewonnen. Mehr noch: Aus den vergangenen 14 Partien hat Cosmos elf Siege und drei Unentschieden eingefahren und sich nicht zuletzt aufgrund dieser Serie an Tabellenführer Mülheim-Kärlich herangerobbt.

„Ich hatte die Mannschaft schon vor dem Hinspiel gewarnt, aber ich hatte wenig Argumente.“

Cosmos-Trainer Yusuf Emre Kasal

Und doch gibt es da eine Sache, die die Dinge vielleicht doch nicht so klar erscheinen lässt, wie es auf den ersten Blick aussieht. Die letzte Cosmos-Niederlage datiert vom 6. Oktober und liegt fast auf den Tag ein halbes Jahr zurück – eben gegen Immendorf. „Ich hatte die Mannschaft schon vor dem Hinspiel gewarnt, aber ich hatte wenig Argumente“, erinnert sich Kasal, der sein Team nun an das 1:2 seinerzeit in Höhr-Grenzhausen erinnern wird – aber auch das 5:3 aus der Vorwoche gegen Hochwald, als die Cosmos-Akteure nach acht Minuten mal eben mit 0:2 in Rückstand lagen.

In Immendorf blickt man nur allzu gern an die Ereignisse aus dem Oktober zurück, dienen soe doch als Beispiel, was alles möglich ist in der Liga. Damals wie heute kam die Mannschaft von Trainer Torben Kühl-Decker aus einem sehr zähen Saisonbeginn – um anschließend mit einer furiosen Serie ins Tabellenmittelfeld durchzustarten. „Das war damals eine Art Brustlöser für uns“, blickt der Coach zurück, der aus dem Hinspiel denn auch viel Mut für den Sonntag schöpft: „Wir wissen, dass Cosmos ein dickes Brett ist“, sagt er und fügt an – um im Bild zu bleiben – „aber wir haben den Bohraufsatz in der Hinrunde gefunden, warum soll und das nicht noch einmal gelingen?“

Kühl-Decker spricht von „Bonusspiel“

Anders als in manchen Schlüsselspielen, die wohl noch folgen werden, sieht er seine Mannschaft auch dieses Mal aus psychologischer Sicht in einer einfachen Position: „Das ist ein Bonusspiel für uns, zumal alle davon ausgehen, dass wir das Spiel klar verlieren werden.“ Wobei ihm auch klar ist, „dass wir Dinge besser machen müssen als in Ahrweiler, sonst könnte es wieder ein böses Erwachen geben“. Mehr Klarheit ist seine wesentliche Forderung an die Spieler, zur Not soll der Ball dann eben auch mal bis runter in den Ort geschossen werden.

i Die Immendorfer um Julian Gasper (rechts) liefen in Ahrweiler häufig nur hinterher. Das soll sich gegen Cosmos ändern. Martin Gausmann

Um eine neuerliche Überraschung zu schaffen, setzt man in Immendorf auf die besonderen Umstände auf dem „Dörnchen“, auch der in die Jahre gekommene Kunstrasen, der im Sommer ausgetauscht wird, könnte ein Faktor werden. Doch Kasal sieht Cosmos gewappnet: „Wir haben in Wissen auf einem Hartplatz gewonnen, schlimmer kann es nicht werden. Wir werden vorbereitet sein.“

Klein zieht es zu Wormatia Worms

Im Vorfeld der Partie ist eine wesentliche Personalie beim FC Cosmos öffentlich geworden, Kapitän Leo Klein verlässt den Klub am Saisonende und wechselt zu Wormatia Worms. „Wir waren schon länger über diesen Schritt informiert“, sagt Trainer Kasal, der Klein bereits aus seiner Zeit beim TuS Mechtersheim kennt: „Seine Familie wohnt in der Nähe von Worms, er selbst will sich dort auch beruflich voranbringen.“ Doch die „Cosmonauten“, so lässt er durchblicken, haben sich bereits erfolgreich nach Alternativen umgesehen. Namen nennt Kasal (noch) nicht, „aber wir suchen Spieler, die uns auch in der Oberliga weiterhelfen können“.