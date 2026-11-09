Nikolai Foroutan und Dirk Freudendahl kennen sich schon länger. Ab sofort arbeiten sie zusammen beim Rheinlandliga-Schlusslicht TuS Mayen. Freudendahl wird „Co“ bei Interimstrainer Foroutan – und später vielleicht sogar mehr?
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Ab dieser Woche hat Fußball-Rheinlandliga-Schlusslicht TuS Mayen mit Dirk Freudendahl einen neuen Co-Trainer. Der ehemalige Oberliga-Spieler der Spfr Eisbachtal und der Spvgg EGC Wirges war seit 2019 Trainer der FSG Vordereifel Kirchwald, mit der im Sommer zum Abschied als Tabellenzweiter in die A-Klasse aufgestiegen war.