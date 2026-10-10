0:0 im Aufsteigerduell Starker SVU-Schlussmann sichert Punkt gegen Tarforst Tim Hammer 10.10.2026, 22:46 Uhr

i Kaum ein Durchkommen: SVU-Spieler Amir Rastelica (rotes Trikot) im Duell mit Trier-Tarforsts Kapitän Benedikt Decker (blaues Trikot) beim 0:0 in Kobern-Gondorf. Wolfgang Heil

Für Tobias Wirtz, Teil des Trainer-Duos des SV Untermosel, stand nach der Partie in der Rheinlandliga gegen den FSV Trier-Tarforst fest: „Heute haben wir eher einen Punkt gewonnen als zwei verloren.“

Nichts war es mit dem erhofften ersten Heimsieg passend zur Kirmes in Kobern-Gondorf. Die rund 150 Zuschauer am Kunstrasenplatz wurden durch den Auftritt beim 0:0 (0:0) des SV Untermosel in der Fußball-Rheinlandliga gegen den FSV Trier-Tarforst nicht zusätzlich in Party-Stimmung gebracht.







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