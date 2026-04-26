Der Rheinlandliga-Neunte SV Laubach hatte – und hat immer noch – nach der Winterpause mehr Punkte als die SG Schneifel gesammelt. Doch im direkten Duell ließ der Tabellendritte dem Neunten nur ganz wenig Luft und gewann völlig verdient mit 5:0.
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In der Fußball-Rheinlandliga setzte es für den SV Laubach ein derbes 0:5 (0:1) gegen den Dritten SG Schneifel. Ziemlich chancenlos präsentierten sich die Vordereifeler gegen die Schneifeler, die mit dem Auswärtssieg weiter oben mitmischen (66 Punkte) und ein Aufstiegsaspirant bleiben.