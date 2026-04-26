0:5 daheim gegen den Dritten Starke SG Schneifel zieht SV Laubach früh den Stecker Sascha Wetzlar 26.04.2026, 20:59 Uhr

i Die SG Schneifel um seinen besten Akteur Simon Reetz (in Weiß-Schwarz) ließ den SV Laubach um René Hanke nur selten nah an sich rankommen und gewann 5:0, das letzte Tor der Gäste besorgte Reetz höchstselbst. Sascha Wetzlar

Der Rheinlandliga-Neunte SV Laubach hatte – und hat immer noch – nach der Winterpause mehr Punkte als die SG Schneifel gesammelt. Doch im direkten Duell ließ der Tabellendritte dem Neunten nur ganz wenig Luft und gewann völlig verdient mit 5:0.

In der Fußball-Rheinlandliga setzte es für den SV Laubach ein derbes 0:5 (0:1) gegen den Dritten SG Schneifel. Ziemlich chancenlos präsentierten sich die Vordereifeler gegen die Schneifeler, die mit dem Auswärtssieg weiter oben mitmischen (66 Punkte) und ein Aufstiegsaspirant bleiben.







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