Ein Comeback eines alten Recken war noch die beste Nachricht beim 0:2 des SV Eintracht Mendig gegen Eintracht Trier II. Aber auch Florian Schlich konnte es trotz starker Leistung nicht richten.
Lesezeit 3 Minuten
Es scheint, als sollten sich die Wege der Aufsteiger in der Fußball-Rheinlandliga allmählich trennen. Nach der 0:2 (0:1)-Heimniederlage gegen Eintracht Trier II muss man beim SV Eintracht Mendig (Platz 11, 15 Punkte) die Blicke weiter nach unten richten, während die „jungen Wilden“ von der Mosel als Siebter mit 22 Zählern Anschluss ans obere Tabellendrittel halten.