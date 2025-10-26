Mendig verliert daheim 0:2 Starke „Aushilfe“ Schlich reicht nicht gegen Trier II Stefan Kieffer 26.10.2025, 19:29 Uhr

i Mendigs Florian Schlich (links) spielt normalerweise nur noch in der zweiten Mannschaft der Eintracht, gegen Trier II half er aber in der Rheinlandliga-Elf um Nikolas Groß aus und war mit der beste Mendiger beim 0:2. Jörg Niebergall

Ein Comeback eines alten Recken war noch die beste Nachricht beim 0:2 des SV Eintracht Mendig gegen Eintracht Trier II. Aber auch Florian Schlich konnte es trotz starker Leistung nicht richten.

Es scheint, als sollten sich die Wege der Aufsteiger in der Fußball-Rheinlandliga allmählich trennen. Nach der 0:2 (0:1)-Heimniederlage gegen Eintracht Trier II muss man beim SV Eintracht Mendig (Platz 11, 15 Punkte) die Blicke weiter nach unten richten, während die „jungen Wilden“ von der Mosel als Siebter mit 22 Zählern Anschluss ans obere Tabellendrittel halten.







