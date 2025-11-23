Zu viel Frost: Spielausfälle in Laubach, Ney und Mastershausen
Zu viel Frost
Spielausfälle in Laubach, Ney und Mastershausen
Der Frost war zu stark: Im Bereich Hunsrück/Mosel/Eifel sind drei Begegnungen kurzfristig abgesagt worden.
Die ein oder andere Partie ist am Wochenende den Witterungsbedingungen zum Opfer gefallen – nicht nur in der Oberliga: In der Rheinlandliga wurde die Partie zwischen dem SV Laubach und dem VfB Linz abgesagt, am 3. Dezember soll die Begegnung in der Eifel nachgeholt werden.