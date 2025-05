Ein Sieg war möglich, doch bis weit in die Nachspielzeit war fraglich, ob sich der VfB Linz überhaupt mit einem Punkt würde belohnen können. Als die Gäste aus Morbach den Abpfiff herbeisehnten, schlug Manuel Rott doch noch zu.

Der Abstiegskampf in der Fußball-Rheinlandliga bleibt spannend. Im Heimspiel gegen den FV Hunsrückhöhe Morbach war für den VfB Linz mehr drin als ein 2:2 (0:1), doch der Ausgleich in der Nachspielzeit lässt die Kaiserberg-Kicker weiter hoffen. Denn was ein später Ausgleichstreffer bewirken kann, beweist dieser Tage Mosella Schweich: Seit dem Last-Minute-Ausgleich beim 3:3 gegen Mülheim-Kärlich hat man alles gewonnen – fünfmal hintereinander.

„Wir haben die Qualität und den Kampfgeist.“

Yannik Becker, Sechser des VfB Linz

Das Problem aus Linzer Sicht: Selbst sechs Punkte aus den verbleibenden Saisonspielen könnten, da weiterhin 15. im Klassement, am Ende zu wenig sein. „Wir sind zum Siegen verdammt“, weiß VfB-Mittelfeldspieler Yannik Becker, für den es aktuell die zehnte Saison beim VfB ist und der in Sachen Auf- und Abstiege schon einiges erlebt hat. „Wir haben die Qualität und den Kampfgeist“, ist sich der Sechser sicher, dass die Saison noch ein gutes Ende nehmen wird. Wissen, Kirchberg und besagte Schweicher schweben ebenfalls noch in Gefahr, mindestens einen aus dieser Riege muss der VfB überholen.

Morbach indes ist längst aus dem Schneider und kann für die Saison 2025/26 in der Rheinlandliga planen. Dennoch war Trainer Philipp Frank ob des späten Gegentreffers zum 2:2 etwas angesäuert: „Fünf Minuten Nachspielzeit hat der Schiedsrichter angezeigt, siebeneinhalb wurden es. Das hätte ich gerne erklärt.“ Dem VfB attestierte er „gefälligen Fußball“, während die eigene Chancenverwertung der Haupt-Kritikpunkt war. „Denn in Durchgang eins hatten wir die klareren Möglichkeiten.“

VfB lässt den Gästen viele Freiräume

Dabei erfreuten sich die Gäste zahlreicher Freiräume. Etwa beim 0:1, als Yannik Böhnke aus der Abwehrkette löste und vorne Stürmer Lukas Kaiser bediente (8.) – die Linzer Abseitsfalle schnappte nicht zu. Beim 1:2 hatten sowohl Vorbereiter Sebastian Schell als auch Vollstrecker Jonas Amberg zu viel Platz (75.). Derlei Beobachtungen durften bei prächtigstem Frühlingswetter die Zuschauer schon in Durchgang eins machen. Öfter geschah es, dass die Linzer Defensivspieler einen Corona-Abstand einhielten oder sich zwei bis drei VfB-Spieler um einen Morbacher versammelten, aber keiner davon attackierte. „All das haben wir in der Pause ruhig aufgearbeitet“, zog VfB-Trainer Thomas Schuster die richtigen Schlüsse.

Torchancen besaß der VfB auch vor dem Seitenwechsel, aber ohne dass es wirklich gefährlich wurde. Wie gut die Linzer den Ball laufen lassen können, belegt ein Angriff direkt nach der Pause, als Linus Tücke zu Luca Kirschbaum spielte, der wiederum zu Schopp querlegte, der aber einen Schritt zu spät kam (47.). Auch eine Doppelchance in der 51. Minute blieb ungenutzt: Nach Ecke Beckers kam Finn Schlebach zum Kopfball, der zu einer weiteren Ecke geklärt wurde. Diese landete letztlich bei Kirschbaum – erneut war Görgen der Sieger.

„Das hatte ich in dieser Situation auch verdient.“

Thomas Schuster, Trainer VfB Linz

Görgen klärte auch gegen Adis Slijkovic, doch den Abpraller servierte Schopp zu Kirschbaum, dem der ersehnte Ausgleich gelang (53.). Ein Unentschieden würde zu wenig sein – so kam Manuel Rott ins Spiel, der mit seiner ersten Chance noch vorbeischoss (73.). Wenige Minuten später traf er per Kopf nur die Latte, obendrein aus Abseitsposition (78.). Die Schlussphase verfolgte Schuster von außerhalb seiner Coaching-Zone. Bereits vorbelastet, hatte seine Feststellung, dass der Unparteiische nicht ganz wach sei, Gelb-Rot zur Folge (90.+4). „Das hatte ich in dieser Situation auch verdient“, gab sich Schuster selbstkritisch.

Aus zwei Metern Entfernung mehr verfolgte er, wie in den letzten Minuten der Nachspielzeit erst Linus Tücke per Kopf an Görgen scheiterte, ehe aus den Getümmel Rott zum 2:2 einlochte (90.+7). „Der Punkt kann noch ganz wichtig sein“, blickt Schuster auf die nächsten Gegner – Malberg auswärts, Trier-Tarforst daheim – voraus. Dann wird sich zeigen, ob man es Mosella Schweich gleichtut und vom späten Ausgleich beflügelt auftritt.

VfB Linz – FV Hunsrückhöhe Morbach 2:2 (0:1)

VfB Linz: Lück – Sahlan (61. J. Kirschbaum), Schlebach (80. Ritz), Klein, M. Siljkovic, Mamuti – Tücke, Becker – A. Siljkovic (71. Ma. Rott) – L. Kirschbaum (86. Fiebiger), Schopp.

FV Hunsrückhöhe Morbach: Görgen – Klassen (90. Lorenz), Steinbach (73. Amtmann), M. Schultheis, Böhnke, Ruster – Kahyaoglu – Amberg, Kappes (88. Remmy) – Kaiser (64. Schurich), S. Schell.

Schiedsrichter: Manuel Mück (Arzheim).

Zuschauer: 150.

Tore: 0:1 Lukas Kaiser (8.), 1:1 Luca Kirschbaum (53.), 1:2 Jonas Amberg (75.), 2:2 Manuel Rott (90.+7).

Besonderheit: Gelb-Rot gegen VfB-Trainer Thomas Schuster wegen wiederholten Meckerns (90.+4).