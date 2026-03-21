Wirges und Laubach mit Remis Später Elfmeterpfiff vor dem 2:2 sorgt für Diskussionen Matthias Schlenger 21.03.2026, 21:58 Uhr

i Wirges' Tim Weyand (links, hier im Duell mit Fabian Windheuser) erzielte beim 2:2 seiner EGC gegen den SV Laubach sein zweites Saisontor und bereitete ein weiteres vor. Andreas Hergenhahn

Ein Elfmeter kurz vor Schluss sichert Laubach einen Punkt bei der heimstarken EGC Wirges. Aus Sicht der Gastgeber war der Pfiff durchaus streitbar – deswegen war die Einordnung des Ergebnisses auf beiden Seiten auch sehr unterschiedlich.

Wäre die Situation eines Vereins – oder gar beider – brenzliger, die Emotionen wären andere gewesen. So aber entsprach das 2:2 im Duell der Fußball-Rheinlandligisten SpVgg EGC Wirges und SV Laubach dem Eindruck der vergangenen Wochen und dürfte beide Teams ihrem Ziel etwas näher bringen.







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