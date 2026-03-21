Ein Elfmeter kurz vor Schluss sichert Laubach einen Punkt bei der heimstarken EGC Wirges. Aus Sicht der Gastgeber war der Pfiff durchaus streitbar – deswegen war die Einordnung des Ergebnisses auf beiden Seiten auch sehr unterschiedlich.
Lesezeit 3 Minuten
Wäre die Situation eines Vereins – oder gar beider – brenzliger, die Emotionen wären andere gewesen. So aber entsprach das 2:2 im Duell der Fußball-Rheinlandligisten SpVgg EGC Wirges und SV Laubach dem Eindruck der vergangenen Wochen und dürfte beide Teams ihrem Ziel etwas näher bringen.