Kirchberg gegen Cosmos Später Abbruch bei 0:2 in „Wasserturm-Waschküche“ Matthias Schlenger 10.11.2024, 22:17 Uhr

i Cosmos-Stürmer Tony Djim (links) war kaum zu halten, auch nicht von Kirchbergs Rechtsverteidiger Maximilian Jannasch. Djim traf auch zum 2:0 für Cosmos in Kirchberg. Aber das ist ein Muster ohne Wert, denn die Partie wurde bei diesem Zwischenstand in der 75. Minute wegen Nebels abgebrochen und wird neu angesetzt. B&P Schmitt

Cosmos Koblenz führte 2:0 in Kirchberg und war dem Sieg nahe, ehe der Nebel etwas dagegen hatte. Die Partie in der Rheinlandliga wurde in der 75. Minute abgebrochen und muss neu angesetzt werden.

Wozu der Herbst im Hunsrück in der Lage ist, mussten bereits am Samstag die Zuschauer beim Oberliga-Spiel in Karbach erfahren. Einen Tag später konnte auch die Fußball-Rheinlandliga-Partie zwischen dem TuS Kirchberg und Cosmos Koblenz nicht beendet werden – beim Stand von 0:2 erfolgte nach 75 absolvierten Minuten der Abbruch in der „Waschküche“ am Kirchberger Wasserturm.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen