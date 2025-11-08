EGC gewinnt mit 3:2 gegen VfB Sowohl die Wirgeser als auch die Wissener Serie hält an Stefan Kieffer 08.11.2025, 21:56 Uhr

i Oft genug scheiterte die EGC Wirges am starken Wissener Torwart Lukas Litschel. Doch beim 1:1-Ausgleich durch Marcel Ring war der Schlussmann machtlos, musste anschließend noch zwei weitere Male hinter sich greifen. Horst Wengenroth. Photo: (c) Horst Wengenroth 2025

Die Spvgg EGC Wirges bleibt daheim in der Rheinlandliga ungeschlagen, der VfB Wissen bleibt unter Marco Weller ohne Punkte. Und dennoch nahm der VfB-Coach nach der 2:3-Niederlage vor allem positive Erkenntnisse mit an die Sieg.

Siebtes Heimspiel, siebter Sieg: Aufsteiger Spvgg EGC Wirges bewies mit dem 3:2 (2:1)-Erfolg gegen den VfB Wissen erneut, dass er sich in der Rheinlandliga bestens zurechtfindet, zumal zu den 21 Heimpunkten noch fünf auswärts gewonnene Zähler hinzukommen.







