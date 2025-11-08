Sowohl die Wirgeser als auch die Wissener Serie hält an

Die Spvgg EGC Wirges bleibt daheim in der Rheinlandliga ungeschlagen, der VfB Wissen bleibt unter Marco Weller ohne Punkte. Und dennoch nahm der VfB-Coach nach der 2:3-Niederlage vor allem positive Erkenntnisse mit an die Sieg.
Siebtes Heimspiel, siebter Sieg: Aufsteiger Spvgg EGC Wirges bewies mit dem 3:2 (2:1)-Erfolg gegen den VfB Wissen erneut, dass er sich in der Rheinlandliga bestens zurechtfindet, zumal zu den 21 Heimpunkten noch fünf auswärts gewonnene Zähler hinzukommen.