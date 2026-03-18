3:0-Heimsieg gegen Mendig So wie Laubach punkten nur Ahrweiler und Schneifel Mirko Bernd 18.03.2026, 23:41 Uhr

i Laubachs Lars Johann (rechts) feierte nach langen Verletzungsproblemen am Sprunggelenk sein Saisondebüt und lieferte gegen Mendig um Leonard Zerwas eine sehr solide Leistung ohne Fehler ab. Alfons Benz

Der SV Laubach hat in der Rheinlandliga gegen Eintracht Mendig den nächsten Sieg eingefahren, es war der vierte im fünften Spiel nach der Winterpause. Die Gastgeber schaufeln sich weiter frei, die Gäste müssen wieder etwas mehr nach unten gucken.

Der SV Laubach punktet momentan in der Fußball-Rheinlandliga, wie es nur zwei andere Mannschaften tun: Der Spitzenreiter Ahrweiler BC und der Zweite SG Schneifel. Beide Top-Teams haben aus den fünf Spielen nach der Winterpause 13 von 15 Punkte geholt – wie Laubach, das durch das 3:0 (1:0) gegen den vor der Partie der englischen Woche punktgleichen SV Eintracht Mendig den zehnten Tabellenplatz verteidigt hat.







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