Die SG 2000 Mülheim-Kärlich stellt nicht umsonst den besten Angriff der Liga. „Ihre individuellen Qualitäten waren heute der entscheidende Faktor“, musste Christian Hartmann anerkennen, nachdem der Trainer der SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod mit seinem Team das Heimspiel in der Fußball-Rheinlandliga gegen den Spitzenreiter mit 2:5 (1:3) verloren hatte.

Nach dem Ausgleich am Drücker

Die Gäste vom Rhein mussten einige Herausforderungen meistern. Zunächst die Erwartungshaltung vieler, beim Aufsteiger und Tabellenvorletzten nichts liegen zu lassen, dann die psychologische, weil der FC Cosmos Koblenz als Rangzweiter im Nacken sitzt und auf einen Ausrutscher lauert – und nicht zuletzt die des Gegners, der auf dem schwierig zu bespielenden Gemündener Rasenplatz alles in die Waagschale warf und die SG 2000 vor allem nach einer halben Stunde extrem auf die Probe stellte.

Nach dem Westerburger Ausgleich durch David Gläser, der die Vorarbeit von Paul Reichelt von der rechten Seite verwertete (33.), hätten die Westerwälder das Ergebnis drehen können, wenn nicht sogar müssen. Tobias Schnabel (36.) und Reichelt (38.) besaßen die Gelegenheiten dazu. Schnabel legte sich den Ball im Eins-gegen-Eins vor Mülheims Schlussmann Michael Wall etwas zu weit vor, und Reichelt wurde Opfer der Überraschung, plötzlich komplett frei vor dem Gästetor gestanden zu haben.

„Die Mülheimer wurden unruhig. Wir hatten sie genauso dort, wo wir sie haben wollten.“

Christian Hartmann, Trainer SG Westerburg

Dass der Tabellenführer diese brenzligen Situationen überstand und seinerseits binnen zwei Minuten zweimal traf, zeichnet eine Mannschaft aus, die oben steht. Daniel Aretz (43.) und Pascal Steinmetz (45.) trafen, nachdem sich die Westerburger Abwehr in zwei Situationen nicht auf der Höhe befunden hatte. „Diese drei Minuten haben das Spiel entschieden“, brachte es Hartmann später auf den Punkt. Sein SG-2000-Kollege Nenad Lazarevic sah’s genauso: „Wenn das Spiel mit einem 1:1 in die Pause geht, dann kann es sich in der zweiten Halbzeit ganz anders entwickeln. Aber es spricht für den Charakter unserer Mannschaft, wie wir heute aufgetreten sind. Davor ziehe ich den Hut. Sie ist diese Aufgabe sehr gut angegangen.“

Diese hatte druckvoll und forsch losgelegt, war durch Hendrik Hillen früh in Führung gegangen (9.) und sich auch von der Westerburger Druckphase (Hartmann: „Die Mülheimer wurden unruhig. Wir hatten sie genauso dort, wo wir sie haben wollten.“) nicht von der Linie abbringen lassen, um dann in den wichtigen Momenten ihre Abgeklärtheit zu demonstrieren. Auch wenn sich die Hausherren nicht aufgaben, blieb Mülheim-Kärlich in der zweiten Halbzeit wacher, als es galt. Michael Rönz (62.) und Martin Jacobs (72.) waren gedankenschneller als die Verteidiger des Rheinlandliga-Neulings, als der Ball jeweils vom Pfosten zurück in den Gefahrenbereich sprang. Der Abschluss aus ganz naher Tordistanz war nur noch Formsache.

„Das heutige Spiel war fast noch schwieriger als das im Oktober. Der Endstand gibt das nicht wieder.“

Nenad Lazarevic, Trainer SG 2000 Mülheim-Kärlich

Einmal durfte auch die Hartmann-Elf noch jubeln. Einen von Albert Kudrenko getretenen, ebenfalls an den Pfosten geklatschten Eckstoß drückte der eingewechselte Lars-Hendrik Jung über die Linie (82.). Dabei blieb’s. „Nach den beiden Mülheimer Toren kurz vor der Pause war im zweiten Abschnitt nicht mehr so viel drin. Aber ich mache meinen Spielern keinen Vorwurf. Sie haben alles gegeben“, sagte der Westerburger Trainer wohlwissend, dass Überraschungen in der Rheinlandliga zwar gang und gäbe sind, aber eben nicht an jedem Spieltag so wie beim 1:1 im Hinspiel. „Das heutige Spiel war fast noch schwieriger als das im Oktober. Der Endstand gibt das nicht wieder. Westerburg hat auch richtige gute Kicker in seiner Mannschaft. Sie kämpfen und geben alles. Ich bin zufrieden, dass wir hier diese drei wichtigen Punkte geholt haben“, sagte Nenad Lazarevic.

SG Westerburg – SG 2000 Mülheim-Kärlich 2:5 (1:3)

SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod: Leukel – Henry, Holzhäuser (78. L.-H. Jung), J. Jung, Kudrenko – Werner (73. Besirevic), Buchmann – Reichelt (66. Schneider), Gläser (75. Gros), Schnabel – Kunz. SG 2000 Mülheim-Kärlich: Wall – Ternes, Uhrmacher, Fritsch (67. Moosakhani), Rönz – Männchen, Wilmsmann – Hillen (62. Ries), Aretz (75. Hollendung), Steinmetz (74. Heuser) – Jacobs. Schiedsrichter: Dominik Bräunche (Mittenaar). Zuschauer: 200. Tore: 0:1 Hendrik Hillen (9.), 1:1 David Gläser (33.), 1:2 Daniel Aretz (43.), 1:3 Pascal Steinmetz (45.), 1:4 Michael Rönz (62.), 1:5 Martin Jacobs (72.), 2:5 Lars-Hendrik Jung (82.).