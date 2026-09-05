Malberg zu Hause ohne Punkt SG verliert auch drittes Heimspiel – 1:5 gegen Tarforst Jens Kötting 05.09.2026, 20:30 Uhr

i Die Chancenverwertung der SG Malberg war gerade zu Beginn der Partie nicht optimal, denn die Gastgeber hätten höher als nur 1:0 führen können, in dieser Szene scheitert Malbergs Luis Meyer den Ball gegen Trier-Tarforst um Luca Quint (in Blau, Torschütze zum 2:1) und Torwart Felix Kloy. Am Ende hatte der FSV deutlich mit 5:1 gewonnen. Jürgen Augst/byJogi

Für die SG Malberg läuft es zu Hause nicht rund nach der Rückkehr in die Rheinlandliga: Gegen Mitaufsteiger Trier-Tarforst gab es die dritte Niederlage im dritten Spiel auf dem heimischen Kunstrasen.

Die SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen hat auch das dritte Heimspiel nach dem Wiederaufstieg in die Fußball-Rheinlandliga verloren und konnte den Aufwärtstrend nach dem Auswärtssieg in Andernach nicht fortsetzen. Trotz einer erneuten frühzeitigen Führung musste man sich dem Mitaufsteiger und Mitrückkehrer FSV Trier-Tarforst zum Schluss mit 1:5 (1:1) geschlagen geben.







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