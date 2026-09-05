Für die SG Malberg läuft es zu Hause nicht rund nach der Rückkehr in die Rheinlandliga: Gegen Mitaufsteiger Trier-Tarforst gab es die dritte Niederlage im dritten Spiel auf dem heimischen Kunstrasen.
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Die SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen hat auch das dritte Heimspiel nach dem Wiederaufstieg in die Fußball-Rheinlandliga verloren und konnte den Aufwärtstrend nach dem Auswärtssieg in Andernach nicht fortsetzen. Trotz einer erneuten frühzeitigen Führung musste man sich dem Mitaufsteiger und Mitrückkehrer FSV Trier-Tarforst zum Schluss mit 1:5 (1:1) geschlagen geben.